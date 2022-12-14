Kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, devrilen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 14.12.2022, 00:42
Musa Yiğit idaresindeki 42 CVY 24 plakalı otomobil, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi yakınlarında önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.
Yağmurlu hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrilen otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Yiğit ile araçtaki Erdem Yıldız (18), ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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