Kazara kendisini vuran kişi hayatını kaybetti
Adana'nın Kozan ilçesinde, av tüfeğiyle kazara kendisini vuran kişi yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 27.08.2022, 16:23
İddiaya göre, Ergenuşağı Mahallesi'nde yaşayan Sezai Ağca, eşinin çevreden domuz sesi geldiğini söylemesi üzerine bahçesini kontrol etmek istedi.
Merdivenden indiği sırada dengesini kaybederek düşen Ağca, elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu başından yaralandı.
İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ağca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin ev ve çevresindeki incelemesinin ardından cenaze morga kaldırıldı.
Ağca'nın, 2013'te şehit olan polis memuru Serkan Ağca'nın babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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