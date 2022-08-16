Kazara kendisini vuran genç hayatını kaybetti
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ruhsatsız tabancasını temizlerken kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç, öldü.
3. Sayfa 16.08.2022, 14:36
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ruhsatsız tabancasını temizlerken kazara kendisini vurduğu iddia edilen genç, yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Şahin Özbilen Mahallesi'nde oturan Doğukan Yıldız (18) temizlediği ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu başından yaralandı.
Ailesinin ihbarıyla yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gencin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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