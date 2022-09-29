Kazada araç hurdaya döndü: 2 ölü
Malatya'da hafif ticari araçla kamyon çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi.
3. Sayfa 29.09.2022, 10:02 29.09.2022, 10:05
Günay Günay (44) idaresindeki 44 LS 299 plakalı hafif ticari araç, Yazıhan ilçesine bağlı Doğuş Mahallesi mevkisinde refüjü aşarak karşı yönden gelen B.G. yönetimindeki 44 ADA 890 plakalı kamyonla çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Günay ile bir kişi, hafif ticari araçta sıkışarak yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekipleri, kazada ölen iki kişinin cansız bedenlerini sıkıştıkları araçtan çıkardı.
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