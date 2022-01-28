Kaza yaptığı aracın içinde uyuya kaldı
Adana'da bir kişi kaza yaptığı otomobilde uyuya kaldı. Şahıs itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu uyandırıldı.
Adana'da kaza yaptığı otomobilde uyuya kalan kişi, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması sonucu aracın kapısı açılarak uyandırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda, kaza yapan refüjdeki otomobilin içerisindeki kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilin ön yolcu koltuğunda hareketsiz yatan kişiye seslendi.
Araçtaki kişinin tepki vermemesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, aparat yardımıyla otomobilin arka kapsını ardından da ön kapısını açtı.
Otomobilde uyuduğu tespit edilen 19 yaşındaki Veli Can K. ekiplerce uyandırılarak aracın dışına çıkartıldı.
Kazada yaralanmadığı belirlenen Veli Can K. işlemler sırasında yeniden otomobile binerek bir süre daha uyudu.
Otomobili kendisinin kullandığını ifade eden Veli Can K. kazadan dolayı aracı bulunduğu yerden çıkartamadığını, üşüdüğü için aracın ön yolcu koltuğunda uyuduğunu belirtti.
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