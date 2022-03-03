Kaza yapan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti
Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 03.03.2022, 21:24
Aydın'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Aydın-Denizli kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda Emre Sever'in (23) yönetimindeki 09 AS 509 plakalı otomobil ile yola ters istikametten girdiği öne sürülen Hüseyin Yumurtacı (46) idaresindeki 07 VJ 540 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince, kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Yumurtacı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Sever ise ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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