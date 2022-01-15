Kayseri'de "uyuşturucu kumpası" operasyonu
Bir kişinin evine uyuşturucu saklayıp kumpas kurdukları öne sürülen 10 şüpheli yakalandı.
3. Sayfa 15.01.2022, 13:54
Alının bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin evine uyuşturucu saklayıp kumpas kurulduğunu tespit etti.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kumpas kuranlara yönelik merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda 150 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, şeffaf eldiven ve kilitli poşet ele geçirildi.
Olayla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlıdan 10'u yakalandı, H.D.G'nin başka suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan zanlılardan M.D. ve karısı S.Ç.D. ile M.U, İ.P, M.C, S.Ö. ve A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Diğer 3 şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor.
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