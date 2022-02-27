Kayseri'de otomobil dereye devrildi
Kayseri'de otomobilin dereye devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
3. Sayfa 27.02.2022, 19:28
Kayseri'de otomobilin dereye devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'nden Talas ilçesi istikametine giden Serhat İslam Kartal (26) yönetimindeki 66 HA 866 plakalı otomobil, Tavlusun Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik uçurumdan dere yatağına devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce otomobilden çıkarılan ve ağır yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis, araçta başka birinin olup olmadığına dair kaza yerinde arama yaptı.
Kaynak: AA
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