Kayseri'de iş kazası: 1 ölü
Kayseri'de başı pres makinesine sıkıştığı öne sürülen işçi hayatını kaybetti.
3. Sayfa 05.12.2022, 17:54
İddiaya göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 17. Cadde'deki iş yerinin dökümhanesinde çalışan A.Ş'nin başı bir anda pres makinesine sıkıştı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, A.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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