Kayseri'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Kayseri'nin Talas ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.
3. Sayfa 08.11.2022, 23:27
İlçenin Yukarı Mahalle Komando Caddesi'nde İ.Ü. yönetimindeki 38 AHH 737 plakalı otomobil ile İ.K. idaresindeki 38 ABP 456 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücülerin yaşamını yitirdiği kazada, yaralanan O.K, O.K, K.A, K.K, G.K. ve M.H.K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Kaynak: AA
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