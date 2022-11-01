Kayıp üniversite öğrencisinin cesedine ulaşıldı

Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Demirtaş'ı bulmak için AFAD koordinasyonunda başlatılan arama çalışmaları Demirtaş'ın cansız bedeninin bulunmasıyla sona erdi.

Eymir Gölü bölgesinde ormanlık alanda ağaçta asılı halde bulunan Demirtaş'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Pazar gününden bu yana kayıptı

Başlatılan çalışmalar sonucu Demirtaş'ın 30 Ekim pazar akşam saatlerinde Güvenpark'tan otobüse bindiği ve Eymir Gölü'ndeki iş yerleri kameralarına yansıyan görüntülerde de bu bölgeye geldiği tespit edildi.

Demirtaş'ın 29 Ekim'de de ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Arama çalışmalarına 49 personel katıldı

Demirtaş'ın bu sabah saat 10.30'a kadar cep telefonundan alınan sinyal doğrultusunda AFAD koordinasyonunda başlatılan arama çalışmalarına Polis Arama Kurtarma, AKUT, ADAK ve ANDA timlerinden oluşan 49 personel, 16 araç, dron, 3 arama kurtarma köpeği ve Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına bağlı polis helikopteri katıldı.

Turan Güneş-Eymir Gölü arasında kalan arazi ekipler tarafından adım adım tarandı.

Ekipler öğleden sora ise Eymir Gölü'nün Gölbaşı tarafından kalan kısmına yoğunlaştı.