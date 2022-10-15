Kayıp olarak aranıyorlardı ormanda cesetleri bulundu
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde kayıp olarak aranan iki arkadaşın ormanlık alanda cesetleri bulundu.
3. Sayfa 15.10.2022, 13:46
Pınarhisar ilçesinde yaşayan Hüsnü Yavuz (59) ile arkadaşı Şaban Kocamanoğlu'ndan (65) bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık 5 saatlik arama sonucu, Kaynarca beldesi Kartalkaya mevkisinde Yavuz ve Kocamanoğlu'nun hareketsiz yattığını gördü.
Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekibi, iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Yavuz ve Kocamanoğlu'nun cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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