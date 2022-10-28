Kayıp olarak aranıyordu, uçurumda ölü bulundu
Rize'nin Hemşin ilçesinde kaybolan kişinin uçurumda cansız bedeni bulundu.
3. Sayfa 28.10.2022, 12:12
İlçede oturan Köksal Albay'dan (54) haber alamayan yakınları İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile polis ekipleri Albay'ın bulunması için çalışma başlattı.
Arama çalışmalarında, kaya düşmesi sebebiyle kapanan Akyamaç Şelalesi'ne ulaşım sağlanan yolun kenarında duran bir otomobil bulundu.
Ayakkabısı aracın yakınında görülmesi üzerine çevrede yoğunlaştırılan çalışma sonucu Albay, otomobilin kenarındaki yaklaşık 150 metrelik uçurumda bulundu. Hayatını kaybettiği anlaşılan Albay'ın cesedi, ekiplerce sedyeye konulup ip yardımıyla yola alınabildi.
Albay'ın cesedi daha sonra ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kaynak: AA
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