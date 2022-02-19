Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu
Perşembe gününden beri kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
3. Sayfa 19.02.2022, 17:36
Büyükçiftlik köyünde, iddiaya göre, perşembe günü babası ile tartışan D.T, evden ayrıldı. Haber alınamayan D.T için ailesi, jandarmaya başvurdu.
Köyde jandarma, AFAD ve İDAK ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Ekipler, bu sabah Kalecik mevkisindeki ormanda gencin cansız bedenine ulaştı.
Tabanca ile vurulduğu belirlenen D.T, cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yanında tabanca bulunan D.T,nin ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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