Kayıp olarak aranıyordu, ormanda cesedi bulundu
İstanbul'da kayıp olarak aranan İstanbul Teknik Üniversitesinde okuyan 20 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
İstanbul'da kayıp olarak aranan 20 yaşındaki üniversite öğrencisinin Sarıyer'de ormanlık alanda cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Çorum'da yaşayan A.E, İstanbul Teknik Üniversitesinde okuyan oğlu H.E'den haber alamaması üzerine durumu polise bildirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hastane, eczane, otel gibi yerlerde güncel kaydı bulunmayan H.E'nin kaldığı Bahçeköy Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunun kamera kayıtlarını inceledi.
Kayıtlarda yurda girdikten yarım saat sonra omzunda çantayla kaldığı yerin yanındaki ormanlık alana hızlıca girdiği görülen H.E'nin bulunması için polislerin yanı sıra AFAD ekipleri ve arama kurtarma köpekleriyle çalışma yürütüldü.
Ekiplerce ormanda bulunan H.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
H.E'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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