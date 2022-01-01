Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu
İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 gün önce kayıp olarak aranan Tahsin Karadana'dan acı haber geldi.
3. Sayfa 01.01.2022, 16:40 01.01.2022, 16:43
İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedine ulaşıldı.
Alınan bilgiye göre, 23 Aralık'ta kamış toplamak için sazlığa gideceğini söyleyen Tahsin Karadana'dan (60) haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.
İtfaiye ve deniz polisi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu bir dere yatağındaki sazlıkta Karadana'nın cesedine ulaşıldı.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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