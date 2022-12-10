Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu.
3. Sayfa 10.12.2022, 16:57
Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak'ta Mustafa Pullu'nun (76) istinat duvarının dibinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri, bölgede önlem aldı.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Pullu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
İstinat duvarından düştüğü değerlendirilen Pullu'nun cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Öte yandan, ailesinin Pullu için 8 Aralık'ta polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
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