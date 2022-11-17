Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu
Tokat'ın Niksar ilçesinde haber alınamayan Alzheimer hastası gölet kenarında ölü bulundu.
3. Sayfa 17.11.2022, 15:17
Tokat'ın Niksar ilçesinde haber alınamayan yaşlı adam ölü olarak bulundu.
İlçenin Sorhun köyünde yaşayan Alzheimer hastası Ömer Koç'un (89) evde olmadığını fark eden yakınları, yaşlı adamı aramaya başladı.
Koç, arama çalışmaları sonucu köyün sulama göleti kenarında hareketsiz şekilde yatarken bulundu.
Çağrılan jandarma ile sağlık ekiplerinin incelemesinde Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
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