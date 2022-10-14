Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu
Aydın'ın Germencik ilçesinde kayıp olarak aranan Durmuş Tosun kişi ormanlık alanda cesedi bulundu.
3. Sayfa 14.10.2022, 16:16
Çamköy Mahallesi'ndeki evinden 26 Eylül'de "ava gidiyorum" diye ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Durmuş Tosun'un (50) cesedi, Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından, Habipler Mahallesi'nin kuzey kısmındaki ormanlık alanda bulundu.
İlk incelemede vücudunda kesi ya da darp izi olmadığı tespit edilen Durmuş Tosun'un cenazesi Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobili 28 Eylül'de Habipler Mahallesi yakınlarında bulunan Durmuş Tosun'u arama çalışmalarına sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de destek vermişti.
Kaynak: AA
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