Kayıp olarak aranan Muhammet'ten acı haber geldi!
Mersin’de kayıp olarak aranan Muhammet Ongun'un cansız bedeni, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.
3. Sayfa 23.07.2022, 08:59 23.07.2022, 09:02
Karayakup Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Ongun'dan (12) uzun süre haber alamayan ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı.
Aramadan sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması yapıldı.
Arama sonucunda ekipler, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan 50 metrelik kayalıkların altında çocuğun cansız bedenini buldu.
Düşme sonucu yaşamını yitirdiği tahmin edilen çocuğun cenazesi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
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