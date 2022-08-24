Kayıp olarak aranan kişinin cesedi arazide bulundu
Denizli'de 2017'den beri kayıp olan kişiye yönelik soruşturma kapsamında boş arazide ceset parçaları buldu.
3. Sayfa 24.08.2022, 10:20
Denizli'de 5 yıldır kayıp olan kişiye yönelik soruşturma kapsamında boş arazide yapılan kazı çalışması sonucu, ceset parçaları bulundu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Büro Amirliği ekipleri, bu yana kayıp olarak aranan kişinin bulunması için yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin ifadesi doğrultusunda Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'ndeki arazide, iş makinesi de kullanılarak arama çalışması yapıldı.
Kazı çalışması sonucu toprağa gömülü halde bulunan ceset parçaları, DNA incelemesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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