Kayınpederinin altınlarını çalan damat gözaltında
Yalova'da kayınpederinin evinden altın hırsızlığıyla ilgili damat ve arkadaşı gözaltına alındı.
3. Sayfa 07.11.2021, 01:09 07.11.2021, 01:15
Yalova'nın Altınova ilçesinde konuttan çalınan altınlarla ilgili ev sahibinin damadı ve arkadaşı gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Çavuşçiftliği köyünde T.K'ye ait evden 105 gram altın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bölgedeki 58 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, eve D.K'nin (35) girdiğini, bu kişiyi ise T.K'nin damadı Y.E'nin (31) yönlendirdiğini tespit etti.
Jandarma ekiplerince Balıkesir'de gözaltına alınan D.K. ve Y.E, sorgulanmak üzere Altınova Jandarma Komutanlığına getirildi.
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