Kaybolan 13 yaşındaki çocuk ormanda bulundu
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan 13 yaşındaki çocuk ailesine teslim edildi.
3. Sayfa 28.10.2022, 00:09
Kıncılar Mahallesi'nde yaşayan Aşkın Ç, okuldan eve dönmeyince ailesi yetkililerden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando timi sevk edildi.
İz takip köpeğinin de destek verdiği aramada, çocuk 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilen çocuk, ailesine teslim edildi.
Kaynak: AA
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