Kayalıklara düşen yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalık alana düşen İngiliz uyruklu yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.
3. Sayfa 04.10.2022, 16:59
İlçeye tatile gelen Frank Lally (62) Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metredeki pistinden hazırlıklarının ardından yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.
Kalkıştan kısa süre sonra Lally'in kayalık alana düştüğü gören diğer yamaç paraşütü pilotları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.
Düştüğü alandan sedyeye alınarak ambulansa taşınan Lally, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Lally, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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