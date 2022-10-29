Kavgayı ayırmaya çalışırken vuruldu
Bursa'da kavga edenleri ayırmaya çalışırken silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 29.10.2022, 14:32
Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'ndeki Ovaakça Merkez Cami avlusunda karşılaşan ve borç meselesi nedeniyle husumetli oldukları iddia edilen Y.E. ile O.D. arasında tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E, yanında bulunan tabancayı çıkardı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren H.N. ayağından vurularak yaralandı.
Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan H.N'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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