Kavgada pompalı tüfek patladı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralandı.
3. Sayfa 29.03.2022, 01:30 29.03.2022, 02:10
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kavgada pompalı tüfekle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi 3. Ergin Sokak'ta karşılaşan Muttalip D. ile H.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, H.A. Muttalip D'ye pompalı tüfekle ateş etti.
Bacağından yaralanan Muttalip D, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan H.A. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.
Kaynak: AA
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