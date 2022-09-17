banner38

Kavgada bıçaklanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 6 gün önce çıkan kavgada bıçaklanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

3. Sayfa 17.09.2022, 17:47
Kavgada bıçaklanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ova Mahallesi'nde 11 Eylül'deki kavga sırasında bıçaklanan Muhammed Ali Aslan (17), tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Aslan'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde ikamet eden Muhammed Ali Aslan 11 Eylül'de iddiaya göre sosyal medyada tartıştığı arkadaşı C.E. (17) ve ağabeyi N.E. (19) ile parkta buluşmuştu. Çıkan kavgada bıçaklanan Aslan, hastaneye kaldırılmıştı. Kardeşlerden C.E. tutuklanmış, N.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

#Adana #bıçaklı kavga
Yorumlar (0)
banner35
29
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 7 16
2. Konyaspor 7 14
3. Başakşehir 5 13
4. Beşiktaş 6 13
5. Adana Demirspor 6 13
6. Kayserispor 7 12
7. Gaziantep FK 6 11
8. Fenerbahçe 5 10
9. Trabzonspor 6 10
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Ankaragücü 5 1
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 6 11
2. Bodrumspor 5 10
3. Bandırmaspor 4 10
4. Boluspor 5 10
5. Eyüpspor 5 10
6. Sakaryaspor 5 9
7. Pendikspor 5 8
8. Manisa Futbol Kulübü 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gençlerbirliği 6 5
14. Altay 6 5
15. Adanaspor 5 4
16. Denizlispor 6 4
17. Altınordu 4 3
18. Erzurumspor 5 3
19. Ö.K Yeni Malatya 6 3
Takımlar O P
1. M.City 7 17
2. Arsenal 6 15
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Bournemouth 7 10
9. Liverpool 6 9
10. Leeds United 6 8
11. Brentford 6 9
12. Newcastle 7 7
13. Southampton 7 7
14. Aston Villa 7 7
15. Crystal Palace 6 6
16. Wolverhampton Wanderers 7 6
17. Everton 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Osasuna 5 12
5. Villarreal 5 10
6. Athletic Bilbao 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Mallorca 6 8
9. Girona 5 7
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Celta Vigo 5 7
12. Real Sociedad 5 7
13. Valencia 5 6
14. Almeria 6 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Getafe 5 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 5 1
banner23