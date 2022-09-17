Kavgada bıçaklanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 6 gün önce çıkan kavgada bıçaklanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
3. Sayfa 17.09.2022, 17:47
Ova Mahallesi'nde 11 Eylül'deki kavga sırasında bıçaklanan Muhammed Ali Aslan (17), tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Aslan'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde ikamet eden Muhammed Ali Aslan 11 Eylül'de iddiaya göre sosyal medyada tartıştığı arkadaşı C.E. (17) ve ağabeyi N.E. (19) ile parkta buluşmuştu. Çıkan kavgada bıçaklanan Aslan, hastaneye kaldırılmıştı. Kardeşlerden C.E. tutuklanmış, N.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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