Kastamonu'daki selde kaybolan gencin cesedi Sinop'tan çıktı
Sinop sahilinde dün bulunan cesedin, 27 Haziran'da Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'ya belirlendi.
Sinop'un İnceburun mevkisinde dün deniz kenarında bulunan ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yapılan otopside, cesedin 16 gün önce Kastamonu'nun Küre ilçesi İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'ya ait olduğu belirlendi.
Bakırcı'nın hacda olan babası İhsan ve annesi Türkan Bakırcı'ya acı haberin verildiği, yakınlarının ise cenazeyi teslim almak üzere Trabzon'a gittikleri öğrenildi.
Cesedin Bakırcı'ya ait olduğunun tespitinin ardından bölgede yürütülen arama çalışmaları da sonlandırıldı.
İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda kaldığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.
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