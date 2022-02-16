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Kastamonu'da yangın: 15 ev kullanılamaz halde

Kastamonu'da Başören köyünde çıkan yangın kontrol altına alınırken yangında 15 ev ve bir traktör yandı, 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

3. Sayfa 16.02.2022, 20:52
Kastamonu'da yangın: 15 ev kullanılamaz halde

Henüz belirlenemeyen nedenle 90 yaşındaki Satı Muzır'ın evinde çıkan yangına, ihbar üzerine itfaiye, Özel İdare ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangında 15 ev ve bir traktör yandı, 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

Köyde incelemede bulunan Vali Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzücü bir olayla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Yangının merkeze uzak bir köyde çıktığını vurgulayan Çakır, "Bugün maalesef Kastamonu’da ciddi bir köy yangını hadisesi meydana geldi. Kastamonu ilinin merkeze en uzak köylerinden biri olan Başören köyündeyiz. Merkeze uzaklığı yaklaşık 50 kilometre." dedi.

Yangının öğleden sonra çıktığını dile getiren Çakır, şunları kaydetti:

"Köydeki vatandaşlarımız, 90 yaşında olduğu söylenen bir teyzemizin evde olmadığı sırada yangının çıktığını beyan etti. Rüzgarın da etkisi hem ahşap yapılaşma hem de yakın yapılaşma nedeniyle yangın hızlı bir şekilde diğer evlere sirayet etti. Şu an 15 ev tamamen yandı. Maalesef itfaiye yetişene kadar alevler evlerin tamamını sarmıştı. Yangın tamamen kontrol altında, arkadaşlarımız soğutma çalışmasına başladılar. Artık tehlike arz etmiyor ama 15 evimiz maalesef yandı. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Vatandaşlarımızın erken fark etmesi ve evleri tahliye etmesi sonucu can kaybımız yok. Bu evlerden 8 tanesinde yaşam vardı. Diğer evler vatandaşlarımızın yaz sezonunda kullandığı ya da daha az aralıklarla kullandığı evlerdi."

Vatandaşların mağdur edilmeyeceğini dile getiren Vali Çakır, "Hem AFAD hem jandarma hem de muhtar arkadaşımızla beraber organizasyonumuzu yaptık. Vatandaşlarımızın hepsini bugün itibarıyla geceleyecekleri alanları tedarik ettik. Vatandaşlarımıza yetecek kadar konteyner evimiz mevcut. Hem AFAD hem de vakıf olarak vatandaşlarımıza her türlü yardımı yapacağız. İlk fırsatta da el birliğiyle yeniden imar sürecine başlayacağız." diye konuştu.

Evi yanan vatandaşlardan Abdulkadir Muzır, yangının olduğu sırada köyde olmadığını belirtti.

Eşinin arayarak yangın çıktığını söylediğini anlatan Muzır, "Eşim, 'köy yanıyor yetiş' dedi. Geldiğimde köy yanmış vaziyetteydi. 1 yaşında çocuğum var sadece çocuğu kurtarabilmiş. İki köpeğim vardı onları da kurtarmışlar. Canlarını kurtarabilmişler sadece. Konteynerde hayata devam edeceğiz." dedi.

Öte yandan kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam etti.

Kaynak: AA
#kastamonu #yangın
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