Kastamonu'da otomobil şarampole devrildi
Kastamonu'da devrilen otomobildeki astsubay yaralandı.
3. Sayfa 12.12.2022, 21:05
Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen kazada jandarma personeli yaralandı.
Jandarma Astsubay Çavuş H.Y. yönetimindeki 06 AL 1171 plakalı otomobil, Aşağıdiphan mevkisinde şarampole devrildi. Kazada sürücü H.Y. yaralandı.
H.Y. 112 Acil Servis ekibince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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