Kastamonu'da 2 otomobil çarpıştı
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
3. Sayfa 04.12.2022, 20:14
Horma Kanyonu mevkiinde Yusuf Yalçın idaresindeki 34 RZ 4207 plakalı otomobil ile Şenol Kürkçü yönetimindeki 37 RC 902 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler Kürkçü ve Yalçın ile aynı aileden Seda, Abdullah ve Elif Çetin yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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