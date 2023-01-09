Kartal'da 2 kadın evde ölü olarak bulundu
Kartal'da 2 kadın evde ölü bulundu. Hayatını kaybeden 2 kadının kayıp olarak arandığı öğrenildi. Bileklerinden kesilmiş şekilde yaralanan ev sahibinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Pelin Sokak'taki bir evde ikamet eden Mustafa P. sabah saatlerinde polisi arayarak gece evinde kalan Dilara Gültay ve Cansu Demirel'in (30) hareketsiz şekilde yattıklarını bildirdi.
Bileklerinden kesilmiş şekilde yaralı olan Mustafa P, daha sonra hastaneye giderken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Adreste inceleme yapan ekipler, Dilara Gültay ve Cansu Demirel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kayıp olarak arandığı öğrenilen Gültay ve Demirel'in cenazeleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Evde inceleme yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ve antipsikotik ilaçlar ile şırınga bulundu.
Haberi alan Gültay ve Demirel'in yakınları ise olay yerine gelerek ekiplerden bilgi almaya çalıştı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Mustafa P'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.
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