Kars'ta trafik kazaları: 8 yaralı
Kars'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 8 kişi yaralandı.
3. Sayfa 04.03.2022, 20:45
Kent merkezinden Şirinköy, Yemençayır, Yaylacık ve Türkmeşen köylerine giden öğretmenleri taşıyan servis aracı, kar yağışının etkili olduğu Dağpınar beldesi girişinde otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 7 kişi, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kar yağışının etkili olduğu Kars-Ardahan kara yolunda da Atakan Barmanbek idaresindeki 61 PE 629 plakalı otomobil, Açık Ceza İnfaz Kurumu mevkisinde Atalay Keyik yönetimindeki 36 FC 386 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Halis Barmanbek hafif yaralandı.
Kaynak: AA
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