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Karı-koca evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Sivas'ın Merkeze bağlı Yavu köyü Bahçeli Mezrası'nda çiftçilikle uğraşan S.Ö. (44) ile karısı S.Ö'nün (46) evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

3. Sayfa 13.10.2022, 12:54
Karı-koca evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulundu

Merkeze bağlı Yavu köyü Bahçeli Mezrası'nda çiftçilikle uğraşan S.Ö. (44) ile karısı S.Ö'nün (46) silahla vurulmuş halde evlerinde bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, karı kocanın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cesetler, otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

S.Ö'nün, karısını öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA
#sivas #eşler #cinayet
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