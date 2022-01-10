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Karaman'da bisküvi fabrikasında yangın çıktı

Karaman'da bisküvi fabrikasında çıkan yangına OSB ve Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyete ait 2 TOMO aracı ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözlerle müdahalede bulunuluyor.

3. Sayfa 10.01.2022, 01:15
Karaman'da bisküvi fabrikasında yangın çıktı

Karaman'da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir bisküvi fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrikanın her tarafını sardı. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Yangına OSB ve Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyete ait 2 TOMO aracı ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözlerle müdahalede bulunuluyor.

Konya ile Ereğli ilçesinden ve Mersin'in Mut İlçesinden gelen takviye itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına dahil oldu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yangın yerine geldi.

Yetkililerden bilgi alan Işık ve Kalaycı, çalışmaları takip ediyor.

Söndürme faaliyetleri devam ediyor

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yangın ihbarı üzerine ekiplerin kısa sürede olay yerine intikal ettiğini belirten Işık, şu bilgileri verdi:

"Olay yerine Karaman itfaiyesinden, İl Özel İdaremizden ve çevre ilçe belediyelerimizden itfaiyeler en kısa sürede intikal ettiler. Konya Büyükşehir Belediyesi, Ereğli Belediyesine ait itfaiye araçları da olay yerindeler şu anda. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangında özellikle yağ olarak hammaddelerin bulunmuş olması bu yangının devamına neden oldu. Söndürme faaliyetleri devam ediyor. Kısa sürede söndürülecek. Çıkış sebebi belli değil. İtfaiye ekipleri onunla ilgili bir çalışma yapmadı. O çalışmayı yaptıktan sonra netliğe ulaşacağız. İçeride hiçbir işçi yok. İçerde kalan hiç kimse yok. Hiçbir yaralımız yok."

Kaynak: AA
#Karaman #bisküvi fabrikası #yangın
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