Karabük'te tekstil işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Yaralılar var
Karabük'ün Eflani ilçesinde, tekstil işçilerinin bulunduğu minibüsün devrildi. Kaza sonucu 13 kişi yaralandı.
3. Sayfa 20.10.2022, 23:40
Henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 37 AAB 114 plakalı minibüs, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Akören köyü Bahçeli mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan ve sağlık ekiplerince Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırılan minibüsteki 13 kişiden 6'sı, buradaki müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İşçilerin Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki bir tekstil firmasında çalıştığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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