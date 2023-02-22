Karabük'te otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 22.02.2023, 22:50
Karabük-Ankara kara yolunda seyreden Bilal Sönmez (44) idaresindeki 35 KD 1823 plakalı hafif ticari araç, Bayındır köyü mevkisinde F.C. yönetimindeki 59 TA 057 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, hafif ticari aracın sürücüsü Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsü ile hafif ticari araçtaki C.S, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sönmez'in cenazesi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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