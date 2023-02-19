Karabük'te iki otomobil çarpıştı

T.Y. yönetimindeki 06 GA 8716 plakalı otomobil, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde R.K. idaresindeki 78 BR 585 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 06 GA 8716 plakalı otomobildeki yolcu Y. İ. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Y.İ'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.