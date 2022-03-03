Karabük'te bıçaklı kavga: 1 ölü
Karabük'teki bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3. Sayfa 03.03.2022, 01:01
Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yenişehir Mahallesi Göktürkler Caddesi'nde karşılaşan Fatih Sivri (38) ve S.Ö, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda S.Ö, yanında bulunan bıçakla Fatih Sivri'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Ağır yaralanan Sivri, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sivri, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri, S.Ö'yü gözaltına aldı.
Çalışma başlatan ekipler, olay yerindeki bir otomobilde parmak izi aradı.
Kaynak: AA
3
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|25
|34
|11. Tuzlaspor
|25
|34
|12. Keçiörengücü
|25
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Villarreal
|26
|42
|7. Real Sociedad
|26
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Celta Vigo
|26
|32
|11. Osasuna
|26
|33
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Espanyol
|26
|29
|14. Elche
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|26
|27
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18