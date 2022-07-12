Kandıra'da denize giren 2 kişiden biri boğuldu, diğeri kayboldu
Kocaeli'nin Kandıra İlçesinde denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybetti, kayıp diğer kişi için ise arama çalışması başlatıldı.
3. Sayfa 12.07.2022, 09:30
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Akyazı'dan gelen 3 arkadaş Cebeci Plajı'nda denize girdi.
Bir süre sonra 3 arkadaş gözden kayboldu.
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi.
3 arkadaştan, henüz ismi öğrenilemeyen biri kurtarılırken, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun (23) cansız bedenine ulaşıldı.
Kayıp Yunus Çakır için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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