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Kanalizasyon kazısında insan kemikleri bulundu

İstanbul Pendik'te kanalizasyon çalışması yapan İSKİ ekipleri insan kemiği buldu.

3. Sayfa 15.11.2022, 15:29
Kanalizasyon kazısında insan kemikleri bulundu

İSKİ'nin, Kaynarca Mahallesi Eser Sokak'ta kepçeyle yaptığı kanalizasyon çalışması sırasında ekipler insan kemiklerine rastladı.

Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis, güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, çalışmalarını tamamlamasının ardından kemikleri toplayarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

Polis ekiplerinin olay yerindeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA
#insan kemiği #İSKİ
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