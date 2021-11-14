Kamyonun freni boşaldı olanlar oldu

Başkentte freni boşalan kamyon, park halindeki araçları ezdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, 6 araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören Bölük Caddesi'nde park halindeki 06 BJ 5025 plakalı kamyonun freni boşaldı.

Önündeki aracı sürükleyerek ilerleyen kamyon, cadde üzerindeki apartmanın balkonuna çarparak Bizim Caddesi'nde park halindeki 06 YL 175 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Önünde sürüklediği araç ise çarpışmanın etkisiyle yolun karşına geçerek, 2 araca daha hasar verdi.

Çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın sevk edildiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun da aralarında bulunduğu 6 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.