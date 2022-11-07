Kamyonla çarpışan yolcu otobüsü alev aldı

Tutak ilçesinde otobüs ile kamyonun çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü, itfaiye ekipleri söndürmeye çalışıyor.

Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.