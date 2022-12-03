Kamyonetle otomobil çarpıştı: Yaralılar var
Bursa'da otomobille kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 03.12.2022, 01:30
Merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı Millet Mahallesi Kavşağı’nda İsmail T. idaresindeki 35 MPN 30 plakalı otomobil ile Sercan K. idaresindeki 16 ALM 312 kamyonet çarpıştı.
Yaralanan sürücü İsmail T. ile yanındaki Tilbe B, otomobilde sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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