Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Konya'nın Hüyük ilçesinde, kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü.
3. Sayfa 26.10.2022, 21:17
A.A. (42) idaresindeki 34 DSY 220 plakalı kamyonet, Görünmez Mahallesi'nde Turan Avcı (49) yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan ve Hüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet sürücüsü A.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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