Kamyonet ile tır çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonet ile tırın çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 14.07.2022, 17:15
N.Ö. (56) idaresindeki 34 LK 0582 plakalı kamyonet, Korkuteli-Bozova kara yolunun 15. kilometresinde Ö.K'nin (40) kullandığı 15 AAF 500 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın ardından iki araçta da yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü N.Ö, kamyonette bulunan K.I. (25) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA
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