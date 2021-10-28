Kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Ankara'nın Haymana ilçesinde kamyonet ile tır çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
3. Sayfa 28.10.2021, 09:05
Kaza Haymana'ya bağlı Çalış Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Ç., idaresindeki kamyonet karşı yönden gelen ve sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen TIR ile çarpıştı.
Kazayı gören çevredeki sürücüler itfaiye sağlık ve polis ekibine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde Ali Ç. ve yanında bulunan 2 Afgan uyruklu kişiden 1'i yaşamını yitirirken, TIR sürücü ve Afgan uyruklu kişinin yaralandığını belirledi.
Kazada yaralananlar Haymana Devlet hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada yaşamını yitirilenleri cesetleri morga kaldırıldı.
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