Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ali Uzun yönetimindeki 06 DH 2077 plakalı kamyonet, Kale köyü yakınlarında Ender Şen idaresindeki 60 EP 454 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hatice ve Çağla Şen ile Mustafa Yıldırım yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.