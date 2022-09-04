Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştı. Kaza sonucu 5 kişi yaralandı.
3. Sayfa 04.09.2022, 23:17
Ali Uzun yönetimindeki 06 DH 2077 plakalı kamyonet, Kale köyü yakınlarında Ender Şen idaresindeki 60 EP 454 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hatice ve Çağla Şen ile Mustafa Yıldırım yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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