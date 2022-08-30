Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı
Sivas'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 30.08.2022, 17:56
Y.İ. yönetimindeki 58 ABG 018 plakalı kamyonet ile R.T. (40) idaresindeki 58 UD 676 plakalı hafif ticari araç, Çiçekli Mahallesi Çiçekli Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Y.T, K.T, Ç.T. ve D.T. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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