Kamyonet evin duvarına çarptı: 2 yaralı
İstanbul Kartal'da, kamyonet yokuştan inerken bir evin duvarına çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 15.12.2022, 15:17
Ercan Kömürsüzoğlu idaresindeki kamyonet, Yakacık Yeni Mahalle Nurlu Sokak'ta yokuştan inerken bir evin duvarına çarptıktan sonra durdu.
Kazada, sürücü Kömürsüzoğlu ile yanındaki Bilal Kaygısız yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılıp sağlık personeline teslim edilen 2 yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kamyonet ve evin duvarında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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